Подписанный Байденом закон назвали объявлением войны России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден фактически объявил России войну, когда подписал закон о конфискации замороженных активов РФ, считает американский журналист Клейтон Моррис. Об этом он заявил в эфире шоу Redacted.

«Закон REPO... на самом деле является объявлением войны непосредственно против России. <...> Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал Моррис.

При этом журналист заметил, что США хотят использовать изъятые российские активы для финансирования самой коррумпированной европейской страны. Моррис напомнил, что даже в отчетах госдепа признаются коррупция и нарушения прав человека на Украине.

Закон REPO — это документ, положения которого наделяют президента США полномочиями по изъятию активов России в пользу Украины.

До этого в Кремле заявили, что решение ЕС и США об изъятии российских активов станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономической системы.

Ранее в Китае заявили, что Россия ответила США на конфискацию активов.