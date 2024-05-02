В МО РФ сообщили о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ использовали беспилотник самолетного типа. Попытку атаки украинской армии пресекли 2 мая примерно в 10:30 часов мск.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что беспилотники вооруженных сил Украины начали атаковать инфраструктуру, связанную с железными дорогами РФ.

В ночь на 2 мая украинские войска ударили по тяговым подстанциям рядом с ж/д станциями в Курской области, а также по аналогичным объектам на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области и по трансформаторным подстанциям здесь же.

Также в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 2 мая на Краснодарским краем сбили три бесплиотника.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.