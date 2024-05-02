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В Харькове произошли взрывы

«Общественное»: в Харькове произошли взрывы

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Shutterstock

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по местам расположения части Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северной окраине Харькова.

1 мая российские Су-34 нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250 по опорному пункту ВСУ. По информации Минобороны, удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-250 с УМПК, что позволило экипажам точно поразить цели, избегая зоны противовоздушной обороны противника.

27 апреля сообщалось, что российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и ВПК Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области.

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