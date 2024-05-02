Минздрав назвал число обратившихся за медпомощью граждан в зоне паводков

Более 7,9 тысяч жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей обратились за медицинской помощью из-за последствий весеннего половодья. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова приводит ТАСС.

«В Тюменской области в связи с паводками за медицинской помощью обратились 188 человек. <...> В Курганской области медицинская помощь в связи с паводками оказана 444 жителям», – сказал Кузнецов, добавив, что в Оренбуржье за помощью из-за стихии обратился 7 301 человек.

Отмечается, что около тысячи человек в указанных регионах получили помощь амбулаторно.

Накануне глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в результате наводнения в регионе предварительно пострадало имущество более 13 тысяч человек.

До этого в оперативных службах сообщили, что с начала весеннего половодья в России было эвакуировано более 38 тысяч человек.

Ранее пьяный курганец попытался добраться на дачу вплавь в паводок.