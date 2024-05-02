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Россиян предупредили об опасности использования вагинальных блесток

Врач Чивчян: вагинальные блестки могут привести к травме с нагноением

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Использование вагинальных капсул с блестками может быть опасно для здоровья. Они могут привести к травме половых органов, инфекциям и нагноению, рассказала «Газете.Ru» врач-гинеколог группы компаний BestDoctor Ашхен Чивчян.

Вагинальный глиттер – это желатиновая капсула с блестками, которую вставляют в вагину за час до полового акта. Под влиянием кислой среды капсула растворяется, блестки попадают в вагину и позже, соответственно, украшают половые органы партнера.

«Блестки внутри вагины при трении могут привести к различным отрицательным воздействиям, таким как механическая травма слизистой с последующим инфицированием поврежденной поверхности (данные капсулы вряд ли проходят процесс стерилизации), раздражению и возникновению аллергической реакции обоих партнеров и также могут нарушить pH (кислотно-щелочной баланс слизистой влагалища), тем самым быть триггером возникновения бактериального вагиноза, кандидоза или неспецифического вагинита», – рассказала специалист.

Также при инфицировании возможно нагноение раны с последующим появлением таких симптомов, как выделения с неприятным (гнилостным) запахом, сопровождающиеся болью при половом акте. В этом случае может потребоваться хирургическое лечение.

«И несмотря на маркетинговые заявления о безопасности этих капсул, нужно понимать, что они не сертифицированы, то есть не соответствуют требованиям безопасности и не проходят контроль безопасности и качества», – заключила врач.

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