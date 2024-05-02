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«Байер» может повторить исторический успех 36-летней давности, уверен Колыванов

Колыванов заявил, что «Байер» претендует на требл

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Federico Gambarini/dpa/picture-alliance

Бывший нападающий московского «Динамо», а также итальянских клубов «Болония» и «Фоджа» Игорь Колыванов поделился своими ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» из Леверкузена. Слова экс-футболиста приводит ODDS.ru.

«Роме» достался опасный соперник. «Байер» — это интересная команда с подбором футболистов высокого уровня. Сложно выделить фаворита в этой паре, но команды точно не уйдут с поля без забитых мячей, так что забьют обе. «Байер» вообще может попытаться замахнуться на требл», — сказал Колыванов.

В этом сезоне «Байер» под руководством испанского тренера Хаби Алонсо впервые в своей истории стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю гегемонию мюнхенской «Баварии». Также команда из Леверкузена имеет шансы завоевать Кубок Германии: матч за титул против «Кайзерслаутерна» состоится 25 мая.

Наконец, «Байер» продолжает бороться за победу в Лиге Европы. В последний раз клуб побеждал в еврокубках 36 лет назад, когда завоевал Кубок УЕФА в сезоне-1987/88.

Колыванов подчеркнул, что «Рома» тоже улучшает свою игру и сможет навязать борьбу немцам.

«Рома» прогрессирует. Команда борется за четвертое место в чемпионате Италии. Надеюсь, они сделают все, чтобы добиться положительного результата и в Лиге Европы, и в чемпионате», — сказал бывший нападающий.

Первый матч полуфинала Лиги Европы состоится на поле «Ромы» 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее «ПСЖ» уехал со стадиона без Мбаппе после поражения от «Боруссии» в Лиге чемпионов.

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