Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как возвращение релокантов в Россию отразилось на экономике страны

Bloomberg: вернувшиеся в Россию релоканты обеспечили до трети роста экономики

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Экономическая активность вернувшихся в Россию релокантов обеспечила до трети роста экономики РФ в 2023 году, сообщает Bloomberg.

Тысячи вернувшихся экспатриантов помогают России пережить санкции и добиться хороших экономических показателей, пишет издание.

«Во-первых, вернувшиеся мигранты, как правило, получают более высокую заработную плату и заняты в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Во-вторых, они повышают активность внутри страны тем, что тратят свои доходы внутри страны, а не за границей», — отмечает экономист Алексей Исаков.

Тем не менее, вернувшиеся работники составляют лишь около 0,3% от общего числа занятых. Это мало что делает для облегчения острой нехватки на российском рынке труда, констатировали аналитики Bloomberg.

Россия действительно столкнулась с критическим дефицитом кадров. По мнению экспертов, нехватка трудовых ресурсов в стране сохранится на протяжении ближайшего десятилетия.

Ранее в РФ зафиксировали рекордную текучку кадров за всю постсоветскую историю

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами