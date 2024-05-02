Стало известно, как возвращение релокантов в Россию отразилось на экономике страны

Экономическая активность вернувшихся в Россию релокантов обеспечила до трети роста экономики РФ в 2023 году, сообщает Bloomberg.

Тысячи вернувшихся экспатриантов помогают России пережить санкции и добиться хороших экономических показателей, пишет издание.

«Во-первых, вернувшиеся мигранты, как правило, получают более высокую заработную плату и заняты в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Во-вторых, они повышают активность внутри страны тем, что тратят свои доходы внутри страны, а не за границей», — отмечает экономист Алексей Исаков.

Тем не менее, вернувшиеся работники составляют лишь около 0,3% от общего числа занятых. Это мало что делает для облегчения острой нехватки на российском рынке труда, констатировали аналитики Bloomberg.

Россия действительно столкнулась с критическим дефицитом кадров. По мнению экспертов, нехватка трудовых ресурсов в стране сохранится на протяжении ближайшего десятилетия.

Ранее в РФ зафиксировали рекордную текучку кадров за всю постсоветскую историю