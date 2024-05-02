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Юристы рассказали, что нельзя делать садоводам и дачникам

Юристы предупредили о штрафах за неправильные туалеты и сорняки в саду

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Всеволод Тарасевич/РИА «Новости»

Юристы рассказали, что можно и нельзя делать садоводам и дачникам на своих земельных участках. Об этом пишет aif.ru.

С 2022 года россиянам разрешили разводить на садовых участках некоторые виды домашней птицы и скота, в том числе кроликов и декоративных карликовых свиней, а также можно заниматься пчеловодством. При этом нельзя разводить их с целью дальнейшей продажи.

Если граждане будут держать на участке лошадей, свиней, крупный рогатый скот, то за этого придется ответить по закону, так как их разводить на садовом участке запрещено, рассказал адвокат Александр Щербинин.

Юристы также предупредили, что за нецелевое использование участка и сорняки (борщевик Сосновского, одуванчик и другие) штраф для владельца будет достигать 0,5-1% от кадастровой стоимости недвижимости (не менее 10 тыс. руб.).

За несоблюдение пожарной безопасности предусмотрен штраф до 20 тыс. руб. Кроме того, наказание предусмотрено за разведение растений с наркотическими или психотропными веществами — штраф 3-5 тыс. руб. за растение или арест на 15 суток, мусор на участке — до 10 тыс. руб., неправильно поставленный уличный туалет — до 5 тыс. руб. и такой же штраф за бурение артезианской скважины.

Ранее садовод назвал эффективный способ для борьбы с борщевиком на участке.

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