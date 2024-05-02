Байден уличил одну из стран-союзниц США в ксенофобии

Президент США Джо Байден добавил Японию в список ксенофобских стран, в котором до этого уже значились Россия и Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

«Почему у Японии проблемы? Почему у России <…>? Потому что они ксенофобы», — заявил глава Белого дома.

По его словам, Китай, Россия и Япония «не хотят принимать иммигрантов».

Как указали в материале, Байден до этого уже заявлял об ограничениях против желающих приехать жителей других стран, как о причине проблем в экономике Китая. Но теперь в этот перечень попала и Япония, которая является союзником США.

Политологи предрекли, что подобные речи главы государства могут стать причиной недовольства японских властей.

Накануне Трамп обвинил Байдена в растрате средств на размещение нелегалов. Также он подверг нынешнего главу Белого дома критике в связи с протестами в Колумбийском университете.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.