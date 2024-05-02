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Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

Калиниградский губернатор Алиханов опроверг переход в федеральное правительство

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опроверг информацию о том, что он планирует до срока сложить с себя полномочия и перейти в федеральное правительство. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».

По словам Алиханова, он планирует оставаться на посту до окончания своего срока.

«Я очень люблю свою работу. <...> Я избрался на второй губернаторский срок в 2022 г. То есть на втором сроке работаю полтора года. Я собираюсь, если все будет хорошо, закончить второй срок, успешно реализовав все, что обещал», — пояснил калининградский губернатор.

Он добавил, что не всем везет быть выбранными на свою должность.

До этого пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что ни одна другая страна не сделала больше, чем Россия, для увековечения памяти философа Иммануила Канта. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о немецком мыслителе.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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