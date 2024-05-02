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Россиянку, выпивавшую и курившую с ребенком на руках, ищут на Камчатке

На Камчатке ищут мать, курившую и выпивавшую с ребенком на руках

На Камчатке ищут женщину, которая курила и выпивала с малолетним ребенком на руках, снимая это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал »ЧП Камчатка».

По информации Telegram-канала, личность женщины на данный момент устанавливается. На снятых ею же кадрах видно, как она с ребенком на руках курит и пьет спиртные напитки в компании другой девушки.

В СУ СК России по региону сообщили, что женщина проживает в поселке Раздольный Елизовского района. Следователи организовали процессуальную проверку обстоятельств ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка матерью.

Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки следствие примет решение в соответствии с требованиями законодательства.

До этого стало известно, что жительница Бурятии предстанет перед судом за систематические истязания маленькой дочери. Бабушка ребенка сообщила правоохранителям, что мать девочки употребляет наркотики.

Ранее российскую семью обвинили в избиении пятерых приемных детей-сирот.

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