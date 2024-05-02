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Дуда назвал Украину приоритетным вопросом в ходе председательства Польши в ЕС

Президент Дуда: Украина станет приоритетом в ходе председательства Польши в ЕС

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос евроинтеграции Украины станет приоритетным в ходе председательства Варшавы в Европейском союзе (ЕС) в первой половине 2025 года. Его слова приводит RMF 24.

Дуда подчеркнул необходимость поддержки евроинтеграции Украины, Молдавии и государств Западных Балкан.

«Нашим приоритетом в следующем году во время председательства будет как можно быстрее сделать эти страны полноправными членами ЕС», – сказал Дуда.

Глава государства также заявил, что Польша должна показать приверженность в вопросе восстановления Украины.

«Мы хотим помочь. Мы считаем, что все наше сообщество должно участвовать в процессе восстановления Украины, чтобы она вновь стала быстроразвивающимся государством, эффективным государством, обеспечивающим состоятельную жизнь своим гражданам», — уточнил он.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что за последние два года Варшава предоставила Украине военную помощь на сумму, равную приблизительно €8,4 млрд.

Ранее в Польше заявили, что не собираются помогать украинским уклонистам.

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