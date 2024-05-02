Футболист «Спартака» заявил, что не считает Промеса преступником

Футболист московского «Спартака» Денис Давыдов заявил, что не считает своего партнера по команде Квинси Промеса преступником, передает «РБ Спорт».

«Он навсегда останется легендой «Спартака». Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле», — сказал Давыдов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее дело Промеса о ДТП закрыли.