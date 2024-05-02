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Киркоров о Бузовой: «Кто не хочет на ней жениться?»

Певец Филипп Киркоров заявил, что Бузову мечтает взять в жены любой мужчина

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Телеканал «ТНТ»

Певец Филипп Киркоров признался, что большинство мужчин хотят связать себя узами брака с певицей Ольгой Бузовой, но боятся. Его слова цитирует «СтарХит».

«А кто на ней не хочет жениться? Все хотят, вся страна мечтает. Оля — достойная партия для любого мужчины», — признался исполнитель.

Киркоров уверен, что представители мужского пола просто боятся Бузову из-за ее красоты, богатства и успешности, и поэтому стесняются к ней подойти. Исполнитель призвал мужчин не боятся певицы.

Недавно сообщалось, что Ольга Бузова кардинально сменила имидж после операции. Телеведущей подстригли волосы и сделали окрашивание шатуш.

На прошлой неделе стало о госпитализации певицы. Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский попросил поклонников актрисы не беспокоиться за нее на фоне информации о том, что она находится в больнице. Он заявил, что у телеведущей плановая операция.

В 2004 году Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность. С 2008-го по 2021-й знаменитость была ведущей программы. В 2011-м Бузова начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай».

Ранее сообщалось, что блогерша Айза хочет заключить мировое соглашение с Гуфом в суде.

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