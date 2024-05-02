«АвтоВАЗ» поставил рекорд по продажам Lada за 12 лет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поставил новый рекорд по продажам Lada за последние 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«По итогам апреля 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 45 551 единицу, что является новым абсолютным максимумом с 2012 года и на 64,8% выше, чем в апреле 2023 года», — рассказал производитель.

С начала 2024 года по апрель «АвтоВАЗ» смог суммарно продать 137,1 тыс. экземпляров Lada. Это на 49,2% больше, чем год назад.

Свои максимумы по продажам обновила модель Lada Vesta: в апреле было куплено 13,5 тыс. экземпляров, а всего за четыре месяца — 36,8 тыс. Рекордные показатели продемонстрировала и Lada Granta. Так, в апреле клиенты «АвтоВАЗа» купили 21,4 тыс. экземпляров модели, а с начала года — 64,2 тыс.

Кроме того, в апреле компания реализовала 4,8 тыс. Niva Legend. Продажи модели оказались на 42,1% выше, чем годом ранее. С января по апрель было куплено 16,6 тыс. Niva Legend. Продажи внедорожников Niva Travel подскочили на 33,8% и составили 5,2 тыс. экземпляров в апреле и 17 тыс. авто с начала года.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» поднимет цены на свои автомобили с 13 мая. Так базовые версии Lada Granta не подорожают, но востребованные модификации прибавят от 51,1 до 66,1 тыс. рублей: максимальная прибавка затронет кросс-универсал, минимальная — обычные седаны и лифтбеки. На 1,1 тыс. рублей подорожают Granta Sport и Granta Sportline. У Lada Vesta подорожают версии Sportline и Sportline Black. Универсал прибавит 12 тыс. рублей, седан — 17 тыс. рублей. Покупателям Lada Niva Legend и Niva Travel придется переплатить минимум 51,1 тыс. рублей.

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