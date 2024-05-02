Россию «на данный момент» не стали приглашать на конференцию по Украине в Швейцарию

Россия «на данном этапе» не приглашена в Швейцарию на мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине. С таким заявлением выступило правительство страны, сообщает Reuters.

«Швейцария демонстрировала открытость идее выслать приглашение РФ на эту конференцию. Тем не менее Россия уже многократно - в том числе публично - говорила, что не заинтересована в участии в ней», — говорится в тексте.

В то же время в заявлении отмечается, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс, поскольку урегулирование конфликта невозможно без участия Москвы.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. По его словам, необходимо будет договориться «о лучшем времени», когда пригласить РФ присоединиться.

До этого сообщалось, что Швейцария не отправляла приглашения РФ на конференцию по Украине.

Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Представители России не будут присутствовать на этом мероприятии.

Ранее глава МИД Украины заявил о возможных «коммуникациях» с Россией.