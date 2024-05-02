Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россию «на данный момент» не стали приглашать на конференцию по Украине в Швейцарию

Власти Швейцарии: РФ на данный момент не приглашена на конференцию по Украине

close
100%
Global Look Press

Россия «на данном этапе» не приглашена в Швейцарию на мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине. С таким заявлением выступило правительство страны, сообщает Reuters.

«Швейцария демонстрировала открытость идее выслать приглашение РФ на эту конференцию. Тем не менее Россия уже многократно - в том числе публично - говорила, что не заинтересована в участии в ней», — говорится в тексте.

В то же время в заявлении отмечается, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс, поскольку урегулирование конфликта невозможно без участия Москвы.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. По его словам, необходимо будет договориться «о лучшем времени», когда пригласить РФ присоединиться.

До этого сообщалось, что Швейцария не отправляла приглашения РФ на конференцию по Украине.

Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Представители России не будут присутствовать на этом мероприятии.

Ранее глава МИД Украины заявил о возможных «коммуникациях» с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами