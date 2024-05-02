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В Венгрии сообщили, что членам НАТО предложили собрать $100 млрд на военную помощь Украине

Сийярто: генсек НАТО предложили собрать $100 млрд на военную помощь Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил предложение членам альянса собрать за пять лет $100 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает РИА Новости.

«Мы во вторник получили предложение о том, как генеральный секретарь НАТО хочет собрать со стран-членов эти $100 млрд», — цитирует его агентство.

Это означает, что НАТО рассчитывает на затягивание войны еще на пять лет, считает Сийярто.

Венгрия в ходе переговоров будет бороться за отказ от поставок оружия, подготовки украинских военных и сбора этих средств на военные действия.

30 апреля Столтенберг заявил, что доверие Украины к странам блока пошатнулось из-за задержек в поставках оружия.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ предполагает, что Вашингтон потратит около $61 млрд на поддержку Киева.

Ранее Bloomberg заявил, что конфликт на Украине достиг решающего момента.

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