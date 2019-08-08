Артемий Лебедев объяснил свои слова об отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил заявление об отъезде из России, которое ранее выложил на YouTube-канале.

По его словам, реакция подписчиков и СМИ удивила и огорчила его.

Он добавил, что залил лютейшую чушь «для школьников», и не ожидал, что его слова будут восприняты всерьез.

На записи он заявил, что ему пришлось срочно уехать из Москвы, и он находится рядом с Атлантическим океаном.

Лебедев отметил, что допускает возможность, что не вернется в Россию.