ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в «Крестах-2» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает местное отделение УФСИН, передает РИА «Новости».

До этого в сети появилась информация о том, что администрация СИЗО-1 Петербурга, известного как «Кресты-2», якобы создала в изоляторе камеры, где одни заключенные пытают других, выбивая показания и деньги.

Отмечается, что если информации о применении физического насилия к заключенным СИЗО-1 подтвердится, то материалы проверки будут направлены в следственные органы.

В ведомстве также уточнили, что ранее в «Крестах-2» неоднократно проходили проверки центрального аппарата ФСИН, в ходе которых заявлений о применении физической силы к арестантам не поступало.

Ранее ФСИН опровергла информацию об издевательствах в колонии Кокорина и Мамева.