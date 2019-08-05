Предполагаемого организатора разбоя с участием сотрудников ФСБ арестовали

Предполагаемого организатора организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в силовых структурах.

Как отмечается в сообщении, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове.

Уточняется, что в 2016 году он был осужден по статье о разбое, в 2019 году его освободили в 2019 году.

По данным, мужчина получил 19 млн рублей за участие в разбое. Его задержали силовики в тот момент, когда он пришел за похищенными деньгами в банк.

Ранее сообщалось, что СМИ раскрыли схему крышевания банков сотрудниками ФСБ.