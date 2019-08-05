В Кемерово полиция разыскивает пропавшего грибника и двух его сыновей

Полиция в Кемерово приступила к поиску без вести пропавшего мужчины и двух его сыновей, уехавших в лес за грибами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Известно, что пропавшие уехали из дома 4 августа в 19.00 за грибами на мотоцикле «Урал», больше на связь они не выходили. С ними также была собака лайка рыжего цвета.

По данным ГУ МВД, пропавшему мужчине 52 года, его рост составляет около 170 см, телосложение — среднее, волосы седые.

Кроме того, сыновьям пропавшего были 2014 и 2017 года рождения.

Полицейские просят граждан при обнаружении пропавших или любой информации о них сообщить об этом.

Ранее сообщалось, что мужчина с дочерью пропали после сплава по реке в Хабаровском крае.