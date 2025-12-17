Российские производители зафиксировали перепроизводство яиц

В России произошел кризис перепроизводства яиц, что привело к резкому снижению цен на продукцию и падению доходности предприятий. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным Росстата, с января по сентябрь 2025 года рентабельность производства яиц упала до 5,5% по сравнению с 38,81% за аналогичный период 2024 года. Источник издания в отрасли уточнил, что снижение рентабельности наблюдается почти на всех российских птицефабриках.

Лидером по производству яиц в России стала Ленинградская область, которая произвела 2,7 млн штук за год. За ней идут Ярославская (1,7 млн) и Челябинская области (1,3 млн).

По данным исследовательской компании NTech, которые приводит «Коммерсантъ», за девять месяцев 2025 года продажи куриных яиц выросли на 10% год в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом, но снизились на 13% в денежном. Как отмечают в Росстате, в ноябре куриные яйца подешевели на 16% по сравнению с ноябрем 2024 года.

До этого в России за неделю на 9,1% подешевела морковь, а бананы снизились в стоимости на 7,1%. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. При этом качество продаваемых бананов в супермаркете стало заметно хуже, отмечает эксперт.

Ранее стало известно, какие продукты больше всего подешевели в 2025 году.