Сикорский язвительно ответил Захаровой на то, что без Ленина не было бы Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети Х язвительно ответил на комментарий представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о том, что без участия Владимира Ленина не было бы Польши.

«Я напоминаю российским пропагандистам, что Ленин был не только создателем современной Польши, но и другом польских детей. Потому что однажды он брился в Поронине, когда за окном проходила группа школьников. И он мог бы перерезать горло детям своей бритвой, но он этого не сделал!» — написал Сикорский.

Он также саркастично назвал президента России Владимира Путина «благодетелем Украины», поскольку на Киев все еще не упала атомная бомба.

14 декабря 2025 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто устроил с польским коллегой Радославом Сикорским перепалку в соцсети X. Сначала премьер-министр написал, что изъятие замороженных российских активов Евросоюзом будет равносильно объявлению войны, а Сикорский ответил: «Виктор заработал свой орден Ленина». После этого Сийярто написал, что Польша «действительно хочет войны России и Европы», а Венгрия «не позволит» втянуть себя в конфликт.

Позже Мария Захарова, комментируя высказывание Сикорского, заявила, что Владимир Ленин «во многом» был «архитектором независимого польского государства», а если бы не он, то «никакой Польши не было бы и в помине».

