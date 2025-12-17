Россиянам посоветовали не ждать снижения цен на продукты из-за проверок ФАС

Проверки ФАС крупных торговых сетей не помогут снизить стоимость базовых товаров – никаких нарушений ведомство не обнаружило. Рассчитывать, что такой мониторинг поможет сделать продукты доступнее не стоит, считает председатель Союза потребителей России Алексей Койтов. Эффективнее был бы сквозной мониторинг органами цен на продукты, заявил он в беседе с НСН.

Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что ФАС направила запросы в 10 крупнейших федеральных торговых сетей с просьбой разъяснить причины роста цен на отдельные продукты питания. Это делается, чтобы крупные игроки не злоупотребляли своим положением, особенно при проверках акцент делается на товарах первой необходимости, пояснил Койтов. Однако пока никаких сообщений о выявленных нарушениях не было, поэтому рассчитывать на снижение цен или делать прогнозы рано, подчеркнул он.

Намного эффективнее таких проверок со стороны ФАС был бы сплошной автоматический мониторинг со стороны профильных органов власти, в ходе которого они бы отслеживали цены на все товары, считает специалист.

«Если государство будет иметь информацию в онлайн-режиме информацию о всей цепочке: от поставки товара от производителя до потребителя, видеть наценки и другие сопутствующие факторы, то это было отлично, — пояснил он. — Здесь вопрос о реализации деталей, но искусственный интеллект мог бы автоматически проводить анализ и сигнализировать о подозрительных повышениях и о картельном сговоре».

Аналогичная система работает в сервисе «Честный знак», но распространяется это пока только на некоторые товары, добавил Койтов. По его словам, проверки в 100% случаев подтверждают наличие тех или иных нарушений.

Напомним, в ФАС отметили, что изучат полученную от торговых сетей информацию на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции и в случае нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования. Помимо этого, для сдерживания цен на наиболее востребованные социально значимые товары ведомство предложило сетям «рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и последующем ограничении торговых наценок».

