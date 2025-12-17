На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ООН осудила Украину за закон, позволяющий запретить УПЦ

ООН осудила Киев за закон, запрещающий Украинскую православную церковь
SOPA Images/Global Look Press

ООН выступила с резкой критикой действий властей Украины в отношении религии. В докладе организация осудила закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь (УПЦ).

В документе ООН особо подчеркивается, что сама по себе историческая или каноническая связь религиозной организации с иностранным центром (Россией — прим.ред.) не может быть законным основанием для ее запрета.

По мнению экспертов организации, любые меры, затрагивающие свободу вероисповедания, должны носить строго индивидуальный характер и основываться «на конкретных доказательствах и полностью соответствовать принципу соразмерности».

В ООН предупредили, что действия Украины нарушают право на свободу вероисповедания.

В ноябре в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что против священников канонической УПЦ с февраля 2022 года завели более 200 уголовных дел. Среди фигурантов дел 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы. Их подозревают в работе на Россию. По словам патриарха Кирилла, за последние четыре года 40 священнослужителей были осуждены на разные сроки тюремного заключения на Украине. Патриарх отметил, что сегодня клирики УПЦ претерпевают гонения.

Ранее на Украине загорелся скит УПЦ.

