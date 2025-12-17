На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, куда выгоднее всего вложить 13-ю зарплату

Экс-министр экономики Нечаев назвал выгодные варианты вложения 13-й зарплаты
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россиянам лучше всего не тратить 13-ю зарплату, а рассмотреть варианты ее наиболее выгодного инвестирования. Например, можно выбрать замещающие или структурные облигации, а также цифровые активы, которые принесут наибольшую доходность наряду с высоким риском, рассказал НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Выбор инвестинструментов на фондовом рынке очень разнообразен – так, можно вложиться в замещающие облигации или длинные облигации федерального займа, обещающие достаточно хорошую доходность, отметил эксперт. Есть также структурные облигации и цифровые активы, доходность по которым выше. Однако они требуют предварительного изучения ситуации, а также сотрудничества с брокером, отметил специалист.

«Если у человека нет времени, желания и способности этим заниматься, тогда можно разместить деньги на депозит», — отметил Нечаев.

Ставки по вкладам, хоть и снизились вслед за ключевой ставкой, пока остаются достаточно высокими, считает член-корреспондент Института экономики РАН Михаил Головнин. Он подчеркнул, что это наиболее подходящий инструмент для консервативных инвесторов, особенно с учетом того, что вклады страхуются. Вложиться можно не только в депозиты, но и в ценные бумаги, добавил эксперт.

«Здесь надо сопоставлять риск и доходность», — подчеркнул он.

Центробанк до этого сообщил, что в первой декаде декабря 2025 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках, аккумулирующих наибольший объем депозитов, увеличилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 15,63% годовых. Регулятор рекомендовал банкам привлекать средства населения под ставку, не превышающую среднюю максимальную ставку более чем на два процентных пункта.

Ранее эксперт призвал россиян внимательно относиться к рекламе новогодних вкладов.

