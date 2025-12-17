На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области мужчина напал на девочку и начал ее душить

В Воронежской области прохожие остановили мужчину, который пытался душить ребенка
Telegram-канал «112»

В Воронежской области 18-летний юноша и его друг спасли 15‑летнюю девочку от душителя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Вечером 9 декабря Евгений Вельдин с приятелем гуляли по улице Аэродромной в Борисоглебске. Молодые люди заметили мужчину среднего возраста, который набросился на школьницу и начал душить, когда жертва разговаривала по телефону.

Прохожие сразу вмешались и оттащили нападавшего от девочки. Перед тем как мужчина сбежал, они успели снять его на видео и сделать фото. Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленника разыскивают.

В региональном УМВД инцидент пока не комментировали.

На этой неделе девушка ударила ножницами мужчину, напавшего на нее в общежитии уральского вуза. По данным источника, во время ссоры молодой человек стал бить девушку головой о стену и забрал телефон. Девушка схватилась за ножницы, но мужчина их сломал. После этого жертва взяла часть ножниц и пробила нападавшему вену. Их конфликт в закончился приездом скорой помощи.

Ранее сибиряк напал на девушку во дворе дома и растоптал ее телефон.

