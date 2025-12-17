В Петербурге выпустили пробные кроссоверы и минивэны китайского бренда GAC

Группа АГР произвела тестовую партию автомобилей китайского бренда GAC на площадке бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, речь идет о выпуске кроссовера GS3 и минивэна M8. Источник уточнил, что первые экземпляры из пробной серии уже появились в продаже в Москве.

Группа компаний АГР владеет автосборочными предприятиями и заводами по выпуску двигателей в Калуге, а также двумя автомобильными заводами в Санкт-Петербурге. В прошлом компания была официальным импортером и производителем автомобилей бренда Volkswagen. Бывшее предприятие Hyundai в Петербурге было переименовано в «Автомобильный завод АГР» в 2024 году. В настоящее время на этой площадке также выпускаются автомобили под брендом Solaris.

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщал, что в России за последние 20 лет было продано 3 млн китайских автомобилей. Суммарно за 20 лет, почти 60% пришлось на бренда: Chery (20,9%), Haval (18,8%) и Geely (17%). Всего в нашей статистике присутствуют почти 90 китайских марок, отметил специалист.

Ранее автоэксперт предрек дальнейшее подорожание новых машин в РФ в следующем году.