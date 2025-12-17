На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кулеба признался, что не завидует сейчас Зеленскому

Кулеба: Зеленский оказался в тупиковой ситуации в рамках переговоров по Украине
Ukraine Presidency/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что не завидует сейчас главе государства Владимиру Зеленскому, который оказался в тупиковой ситуации в рамках переговоров по урегулированию конфликта с РФ. Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе интервью для французской газеты Le Point.

По его словам, в настоящее время Зеленский находится в тупике, так как ему надо принимать сложные решения. При этом Кулеба отметил, что есть только плохие решения и еще хуже.

«Он (украинский лидер — «Газета.Ru») должен будет принимать решение сам. Я ему совсем не завидую. Здесь нет возможных верных решений», — сказал экс-министр.

14 и 15 декабря в Берлине состоялись переговоры американской и украинской делегаций по вопросу урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский встретился со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Еще до начала диалога глава Украины заявил, что его страна может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Уиткофф по итогам встречи сообщил о «значительном прогрессе». Однако в СМИ состоявшиеся переговоры охарактеризовали как сложные и изнурительные. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о необходимости ознакомиться с итогами контактов США и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
