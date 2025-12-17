Стало известно о подготовке США новых санкций против России

США готовят новые санкции в отношении Российской Федерации в случае, если мирное соглашение по Украине, по которому в настоящее время ведутся переговоры, не будет заключено. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что новые рестрикции могут быть обнародованы уже на этой неделе. По словам собеседников агентства, Вашингтон рассматривает санкции в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в перевозках российской нефти, а также трейдеров, предположительно содействующих операциям с энергоресурсами России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые антироссийские санкции вредят процессу налаживания отношений РФ и США.

При этом в ноябре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что убеждения о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций против России позволит урегулировать украинский конфликт, являются фантазией. Он подчеркнул, что политики «мира грез» не способны на урегулирование, поскольку решить вопрос могут только «умные люди в реальном мире».

