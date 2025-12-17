На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подготовке США новых санкций против России

Bloomberg: США готовят санкции против РФ в случае провала сделки по Украине
close
Максим Блинов/РИА Новости

США готовят новые санкции в отношении Российской Федерации в случае, если мирное соглашение по Украине, по которому в настоящее время ведутся переговоры, не будет заключено. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что новые рестрикции могут быть обнародованы уже на этой неделе. По словам собеседников агентства, Вашингтон рассматривает санкции в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в перевозках российской нефти, а также трейдеров, предположительно содействующих операциям с энергоресурсами России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые антироссийские санкции вредят процессу налаживания отношений РФ и США.

При этом в ноябре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что убеждения о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций против России позволит урегулировать украинский конфликт, являются фантазией. Он подчеркнул, что политики «мира грез» не способны на урегулирование, поскольку решить вопрос могут только «умные люди в реальном мире».

Ранее стало известно, как США будут защищать Украину по гарантиям безопасности.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами