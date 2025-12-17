На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таможенники нашли в заказе россиянки чай с запрещенным к ввозу растением

В Новосибирской области в РФ попытались ввезти чай из голубого лотоса
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Женщина из Красноярска стала фигуранткой уголовного дела после того, как сделала заказ на сайте иностранного маркетплейса. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Во время проверки на таможенном контроле специалисты заметили «Чай из лепестков лотоса». После проведения экспертизы выяснилось, что в состав напитка входит голубой лотос, который внесен в Перечень растений с содержанием наркотических средств.

«Его ввоз и оборот на территории страны запрещен», – сообщается в публикации.

В результате товар изъяли. В отношении девушки, заказавшей товар, возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений при перемещении товаров.

До этого в Китае женщина попыталась провезти в штанах килограмм бамбуковых червей. Таможенники заметили, что туристка стояла в странной позе, во время осмотра их догадки подтвердились. Еще два килограмма червей нашли у другой туристки. Обеих задержали.

Ранее турист из Анголы попытался провезти более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади.

