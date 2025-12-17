На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина лишили свободы за распространение ложных сведений о ВС РФ

Жителя Подмосковья осудили на шесть лет за распространение фейков о ВС РФ
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Жителя Подмосковья приговорили к шести годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о российских войсках. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Москве в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
 
По данным следствия, фигурант опубликовал в социальных сетях несколько постов, содержащих в себе заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ на территории другого государства. Тексты находились в открытом доступе, их мог просмотреть неограниченный круг лиц. Публикации были проанализированы экспертами, подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что сотрудники СК в рамках предварительного следствия осуществили большой объем действий, в том числе инициировали проведение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. Представленные специалистами выводы и другие доказательства «полностью изобличили фигуранта в совершенном преступлении».

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе.
 
10 декабря пресс-служба судов Свердловской области сообщила, что суд в Екатеринбурге оштрафовал юриста Веру Мангилеву на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. В феврале текущего года женщина опубликовала в социальных сетях пост с ложной информацией о российских войсках, который к моменту выявления нарушения набрал 179 просмотров.

Ранее в Москве повторно осудили бывшего полицейского по делу о фейках о ВС РФ.

