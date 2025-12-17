AstraZeneca пожаловалась на российский аналог препарата от диабета

Компания AstraZeneca подала кассационную жалобу на решение Суда по интеллектуальным правам (СИП), принятое по спору вокруг препарата «Форсига» от диабета (международное непатентованное наименование — дапаглифлозин). Об этом написал Telegram-канал Vademecum Live.

Ранее суд признал за российской компанией «Акрихин» право использовать ряд изобретений, связанных с дапаглифлозином и защищенных уже истекшими патентами, а также обязал AstraZeneca воздержаться от препятствования выводу на рынок дженерика «Фордиглиф».

При этом ключевой дополнительный патент, охраняющий дапаглифлозин до мая 2028 года, продолжает действовать.

Как следует из материалов дела, ранее дапаглифлозин был защищен патентами №2262507 и №2337916, срок действия которых истек в 2020 и 2023 годах соответственно. В 2021 году AstraZeneca инициировала досрочное прекращение действия патента №2337916 и получила новый патент №2746132, действующий до мая 2028 года. В 2024 году Верховный суд признал законным получение этого патента и не усмотрел в действиях компании признаков двойного патентования.

Однако в декабре СИП пришел к выводу, что «Акрихин», выпускавший дженерик в обход действующего патента, вправе использовать группу изобретений, которые, по мнению суда, перешли в общественное достояние после истечения прежних патентов. Суд также указал на злоупотребление правом со стороны AstraZeneca при получении нового патента и обязал компанию не препятствовать вводу дженерика в гражданский оборот.

В AstraZeneca сообщили изданию «Право на здоровье», что не согласны с таким подходом и считают, что СИП в данном случае отошел от ранее сформированной судебной практики и проигнорировал выводы, подтвержденные как самим судом по интеллектуальным правам, так и Верховным судом.

В компании напомнили, что ранее СИП в ряде дел признавал законным продление патента №2746132, указав, что заявление было подано в предусмотренный законом шестимесячный срок — с момента выдачи патента, а не с даты первой регистрации препарата. Верховный суд, в свою очередь, подтвердил отсутствие двойного патентования и указал, что прекращение действия прежнего патента было необходимо для предотвращения правовой коллизии и не означало переход изобретения в общественное достояние.

Кроме того, AstraZeneca не согласна с выводом СИП о злоупотреблении правом. По утверждению компании, получение патента №2746132 осуществлялось в соответствии с позицией Роспатента, который сам предложил прекратить действие прежнего патента во избежание двойной охраны.

Также в компании указали на процессуальные нарушения. По ее мнению, суд фактически по собственной инициативе квалифицировал действия AstraZeneca как «обход закона» и «злоупотребление правом», при том что такие доводы не были надлежащим образом заявлены истцом. Суд, утверждают в компании, отказал в предоставлении времени для представления дополнительных доказательств, что лишило сторону возможности полноценно защитить свою позицию.

В AstraZeneca подчеркнули, что действующий патент №2746132 охраняет конкретную фармацевтическую композицию с дапаглифлозином, содержащую ингибитор SGLT2 и фармацевтически приемлемый носитель. Дженерик «Фордиглиф», по утверждению компании, воспроизводит все признаки этого изобретения. При этом истечение срока охраны самого химического соединения не дает права использовать его в составе защищенной патентом композиции без согласия правообладателя.

В компании выразили надежду, что кассационная инстанция пересмотрит принятое решение.

