В России оценили эпидемиологическую обстановку в стране

Эпидемические пороги в России не превышены. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«В целом по стране у нас эпидемические пороги не превышены», — сказал он.

До этого аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как выявить гонконгский грипп на начальном этапе. По словам медика, от обычного ОРВИ он отличается тем, что начинается внезапно, сразу сбивая с ног температурой. Среди основных симптомов гриппа врач также назвал сильную головную боль, ломоту во всем теле, сухой кашель. Только через два дня к этим признакам добавляется насморк и мокрый кашель.

Болибок предупредил, что гонконгский грипп очень опасен, так как вызывает множество осложнений. Самое распространенное — вирусная пневмония. Эта болезнь не лечится антибиотиками, для того, чтобы ее победить, необходимо применять специальный препарат по назначению врача.

