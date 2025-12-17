На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Покупательница квартиры Долиной Полина Лурье не появится в студии шоу «Пусть говорят»

Адвокат Полины Лурье заявила, что она не появится в студии «Пусть говорят»
Кирилл Зыков/РИА Новости

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, заявила «Газете.Ru», что она не появится в студии программы «Пусть говорят». Все ответы покупательницы квартиры Ларисы Долиной были записаны дистанционно.

Юрист отметила, что Лурье сама приняла решение пообщаться с телевизионщиками. Она также рассказала, что программа была записана после решения Верховного суда, вынесенного 16 декабря.

«Полина не принимала участия [в съемках]. Там будет запись ее ответов на вопросы. Таково было ее решение. Когда посмотрите, поймете», — поделилась Свириденко.

Напомним, что в анонсе Первого канала сообщалось о личном присутствии Полины Лурье в студии «Пусть говорят». Программа выйдет в эфир 17 декабря в 19:45 мск.

16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и тем самым признал Полину Лурье законной хозяйкой квартиры в Москве, которую она приобрела у певицы Ларисы Долиной.

Ранее Лариса Долина не стала менять концертный график после суда с Полиной Лурье.

