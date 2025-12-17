В Минтруде рассказали, откуда приехало больше всего трудовых мигрантов в Россию

Минтруд: больше всего трудовых мигрантов в 2025 году приехало из Китая и Индии

Наибольшее число трудовых мигрантов, прибывших в Россию в 2025 году из визовых стран, зафиксировано из Китая, Индии, Туркменистана и Бангладеша. Об этом заявил директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов в ходе заседания комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает РИА Новости.

По его словам, увеличение потребности в иностранных работниках в течение года наблюдалось в Ивановской, Калужской, Московской и Ленинградской областях, а также в Москве и в Пермском крае.

Кирсанов отметил, что механизм квотирования иностранных граждан проходит достаточно быстро, поскольку в среднем срок выделения квоты составляет не более 40 рабочих дней при учете регионального и федерального этапов.

Он добавил, что работодатели отдают предпочтение визовым работникам, потому что их пребывание на территории страны и условия работы ограничены трудовым договором. Эти меры, по словам политика, делают трудовых мигрантов привязанными к работодателю.

До этого депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что работодатели получат возможность расторгать трудовые договоры с иностранными гражданами на основании региональных нормативных актов, начиная с 1 марта 2026 года. Он пояснил, что региональные документы официально включат в перечень оснований для увольнения иностранных работников.

Ранее Путин допустил отмену патентной системы для мигрантов.