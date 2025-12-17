Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за поддержку во время конфликта страны с США

Аракчи: Иран благодарит Россию за поддержку во время атак США и Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Кремле заявил, что Тегеран признателен Москве за поддержку страны в период атак со стороны США и Израиля. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Мы хотели бы поблагодарить Россию за поддержку, когда США и сионистский режим (так в Иране называют Израиль — прим. ред.) атаковали Иран», — сказал Аракчи.

Дипломат добавил, что сегодня отношения между Россией и Ираном носят многосторонний и масштабный характер. По его словам, подписание договора о стратегических отношениях задало дополнительный импульс развитию контактов между двумя странами.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что американские Военно-воздушные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

23 июня более 50 истребителей израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли удары по военным объектам в Тегеране.

Ранее в Иране заявили, что США и Израиль ушли ни с чем после июньского конфликта.