На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за поддержку во время конфликта страны с США

Аракчи: Иран благодарит Россию за поддержку во время атак США и Израиля
true
true
true
close
Sha Dati/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Кремле заявил, что Тегеран признателен Москве за поддержку страны в период атак со стороны США и Израиля. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Мы хотели бы поблагодарить Россию за поддержку, когда США и сионистский режим (так в Иране называют Израиль — прим. ред.) атаковали Иран», — сказал Аракчи.

Дипломат добавил, что сегодня отношения между Россией и Ираном носят многосторонний и масштабный характер. По его словам, подписание договора о стратегических отношениях задало дополнительный импульс развитию контактов между двумя странами.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что американские Военно-воздушные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

23 июня более 50 истребителей израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли удары по военным объектам в Тегеране.

Ранее в Иране заявили, что США и Израиль ушли ни с чем после июньского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами