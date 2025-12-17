В Роспотребнадзоре ответили на сообщения СМИ о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье

Информация об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Большинство выявленных случаев относятся к легкой и средней степени тяжести. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ составляет 1,7% от всех заболевших, уточнили в Роспотребнадзоре.

Эксперты подчеркнули, что самой эффективной мерой профилактики остается вакцинация. На сегодняшний день в Московской области прививки от гриппа сделали более 62% населения.

До этого аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как выявить гонконгский грипп на начальном этапе. По словам медика, от обычного ОРВИ он отличается тем, что начинается внезапно, сразу сбивая с ног температурой. Среди основных симптомов гриппа врач также назвал сильную головную боль, ломоту во всем теле, сухой кашель. Только через два дня к этим признакам добавляется насморк и мокрый кашель.

Болибок предупредил, что гонконгский грипп очень опасен, так как вызывает множество осложнений. Самое распространенное — вирусная пневмония. Эта болезнь не лечится антибиотиками, для того, чтобы ее победить, необходимо применять специальный препарат по назначению врача.

