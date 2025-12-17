На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Хорошая новость»: подруга избитой модели – об аресте напавшего на нее мужчину

Подруга избитой в Москве модели рассказала, что девушка находится на реабилитации
model_moskva__m

Модель Анжелика Тартанова, которую жестоко избил в Москве ее молодой человек, полностью потеряла память и находится на реабилитации. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее подруга Виктория (имя изменено), назвав хорошей новостью решение суда посадить мужчину под домашний арест.

«Какая хорошая новость. Анжелика на реабилитации, с полной потерей памяти. Пока пропуски на посещение не дают, сестра мало выходит на связь. Поэтому более подробной информации у меня нет, к сожалению», — сказала она.

Тартанова попала в больницу еще 23 ноября с тяжелым сотрясением мозга, кровоизлиянием и множественными гематомами. Женщина долго время считалась пропавшей. Вскоре состояние пациентки удалось стабилизировать, после чего было принято решение продолжить лечение в специализированном центре.

Позднее стало известно, что девушку мог избить ее возлюбленный Дмитрий Кузьмин. 17 декабря московский суд отправил мужчину под домашний арест. По данным следствия, Кузьмин вечером был в гостях у Тартановой, между ними произошел конфликт, после чего он ударил девушку по голове. В результате модель получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Ранее пропавшую в Турции москвичку с сыном нашли живыми на границе с Сирией.

