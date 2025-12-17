В России ввели запрет на продажу сигарет и вейпов на остановках

Володин: ГД приняла закон о запрете на продажу вейпов и сигарет на остановках

Государственная дума приняла закон, который запрещает продавать вейпы и сигареты на остановках общественного транспорта. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин объяснил, что остановки общественного транспорта являются местами большого скопления людей.

«Продажа там вейпов и сигарет приводит к повышению их доступности для граждан, в первую очередь для молодежи», — заявил председатель ГД.

Он добавил, что продажа никотиносодержащей продукции увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Меры были направлены на защиту здоровья граждан.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал дополнить законопроект о борьбе с нелегальным оборотом табачной и никотиносодержащей продукции полным запретом вейпов в России, поскольку только в этом случае партия поддержит инициативу.

В ноябре президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета продажи вейпов на территории страны. Очередная просьба об этом поступила от главы общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской во время посещения главой государства демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее большинство россиян высказались за полный запрет вейпов.