На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ввели запрет на продажу сигарет и вейпов на остановках

Володин: ГД приняла закон о запрете на продажу вейпов и сигарет на остановках
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума приняла закон, который запрещает продавать вейпы и сигареты на остановках общественного транспорта. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин объяснил, что остановки общественного транспорта являются местами большого скопления людей.

«Продажа там вейпов и сигарет приводит к повышению их доступности для граждан, в первую очередь для молодежи», — заявил председатель ГД.

Он добавил, что продажа никотиносодержащей продукции увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Меры были направлены на защиту здоровья граждан.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал дополнить законопроект о борьбе с нелегальным оборотом табачной и никотиносодержащей продукции полным запретом вейпов в России, поскольку только в этом случае партия поддержит инициативу.

В ноябре президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета продажи вейпов на территории страны. Очередная просьба об этом поступила от главы общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской во время посещения главой государства демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее большинство россиян высказались за полный запрет вейпов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами