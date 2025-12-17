В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро, созданное по рекомендации ЕС

Грузинский парламент в третьем и окончательном чтении принял закон об упразднении Антикоррупционного бюро Грузии, созданное в соответствии с рекомендациями Евросоюза (ЕС). Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

В ходе голосования в поддержку законопроекта выступили 77 депутатов, документ направили на подпись президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. После этого ведомство должно прекратить свою работу 2 марта 2026 года, а его функции будут переданы Службе государственного аудита.

Антикоррупционное бюро Грузии было создано в конце 2022 года по рекомендации ЕС для получения статуса кандидата на вступление в объединение.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал ежегодный доклад Еврокомиссии (ЕК) о расширении ЕС, обвинив Брюссель в попытках подчинить Грузию политическому диктату. Он подчеркнул, что Грузия продолжит путь в союз, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к республике.

4 ноября ЕК в своем отчете охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Евросоюз в связи с отступлением от демократии.

Ранее Грузия потребовала извинений от Евросоюза.