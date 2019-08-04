Возросло число погибших при стрельбе в Техасе

Число жертв стрельбы в гипермаркете американском городе Эль-Пасо в Техасе увеличилось до 19, передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Еще по меньшей мере 40 человек получили ранения.

Также сообщается, что помимо 21-летнего Патрика Крусиуса под стражу был взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

Устроившим стрельбу в гипермаркете в американском городе Эль-Пасо, по данным местных СМИ, оказался 21--летний житель Далласа Патрик Крусиус.