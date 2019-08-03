Мутко посоветовал властям Приангарья взять себя в руки после наводнения

Вице-премьер Виталий Мутко выступил с критикой в адрес властей Иркутской области за решение жилищных вопросов пострадавших в паводках россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что муниципальные власти задерживают обследование и оценку домов, а также выдачу актов и сертификатов.

Мутко подчеркнул, что никто из пострадавших, чье жилье было признано негодным, так и не переехал в новый дом.

«Соберите волю в кулак, мужества наберитесь», — сказал Мутко.

Он добавил, что этот вопрос не может быть решен одним губернатором, а всей администрацией региона.

Ранее сообщалось, что в отрезанный из-за наводнения поселок Иркутской области доставили гумпомощь.