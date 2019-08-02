Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, если бы это произошло, то тайга бы сегодня не горела, и дороги в регионе были бы настоящими.

Он выразил свое презрение к чиновникам и руководству государства, которые, по его мнению, бездействуют и из-за которых огонь уничтожает огромные площади леса и убивает животных.

«Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 все отдать немцам», — подчеркнул Зубков.

В ответ на это пользователи Сети назвали мужчину безнравственным.

Один из комментаторов отметил, что при таком сценарии многие люди сгорели бы в другом огне.

Другой уточнил, что при немцах россияне сейчас бы ездили на BMW в качестве обивки сидений.