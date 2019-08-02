Американец в костюме персонажа «Улицы Сезам» ограбил магазин с печеньем

Житель города Форест-Гроув штат Орегон совершил ограбление магазина с печеньем в костюме персонажа сериала «Улицы Сезам». Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что мужчина был в костюме Коржика. Он ворвался в магазин с печеньем и начал быстро поедать продукцию.

Уточняется, что он съел половину коробки и неожиданно скрылся.

Преступник в костюме Коржика пришел в полицейский участок на следующий денб. Он покаялся в содеянном и назвал это «недоразумением».