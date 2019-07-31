Попавшегося на взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска отпустили из СИЗО

Суд выпустил из СИЗО заммэра Якутска Василия Гоголева, которого подозревали в получении взятки в размере 114 млн руб., и оставил под домашним арестом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Якутского городского суда.

По данным следствия, Гоголева обвиняют в получении взятки в виде прав на недвижимость в строящемся доме на 1491 кв. м. Чиновнику грозит до 15 лет колонии и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

Заместитель мэра занимал должность с 2018 года, но на время расследования его отстранили.

Ранее сообщалось, что заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей.