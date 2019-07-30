Супрун уличила в расизме советника Зеленского

Врио министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала кандидата от «Слуги народа» на пост главы минздрава Михаила Радуцкого за слова об отличиях лечения людей разных рас, передает «Страна.ua».

По ее мнению, международные протоколы необходимы, от них нельзя отказываться.

«Это такие гайдлайны, универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для украинцев, американцев или поляков — одинакова», — заявила Супрун.

Она заявила, что процесс течения заболеваний одинаковый для всех людей.

«Не бывает никаких «иммунных потребностей нации», а болезни не знают национальных или территориальных границ», — сказала Супрун.

Ранее Радуцкий заявил о генетических особенностях лечения различных рас. Говоря о внедрении на Украине международных медицинских протоколов лечения, он сказал, что они похожи евроремонт.