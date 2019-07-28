Уровень воды в реке Ия Тулуне превысил критический
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Поднявшаяся вода в реке Ия, проходящая у города Тулун, превысила критическую отметку на восемь сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу населенного пункта.
По данным на 17.00 мск, уровень воды в Ия поднялся до 708 см.
Как отмечается, в городе Иркутской области продолжается эвакуация жителей.
Причиной нового наводнения стали ливневые дожди
Ранее в пострадавшем от наводнения городе Тулун за последние сутки выпало максимальное количество осадков.