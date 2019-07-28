Уровень воды в реке Ия Тулуне превысил критический

Поднявшаяся вода в реке Ия, проходящая у города Тулун, превысила критическую отметку на восемь сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу населенного пункта.

По данным на 17.00 мск, уровень воды в Ия поднялся до 708 см.

Как отмечается, в городе Иркутской области продолжается эвакуация жителей.

Причиной нового наводнения стали ливневые дожди

Ранее в пострадавшем от наводнения городе Тулун за последние сутки выпало максимальное количество осадков.