Женщина выпала из автобуса на ходу в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга 27 июля, в субботу, на проезжую часть из автобуса на ходу выпала женщина. Об этом передает управление ТАСС со ссылкой на ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По имеющейся информации, женщину положили в больницу в тяжелом состоянии.

Как отмечается, пассажирка пострадала из-за водителя, не закрывшего дверь автобуса.

При этом компания-перевозчик сообщает, что в связи с инцидентом проведут служебное расследование.

Ранее в Ставрополье произошло ДТП, при котором гиб маленький ребенок.