Женщина пострадала при хлопке газа в садовом доме
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В Свердловской области в садовом доме произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Как отмечается, в результате инцидента пострадала женщина, которая была госпитализирована с ожогами.
Уточняется, что взорвалась газовоздушная смесь.
«В результате произошло возгорание домашних вещей на площади один квадратный метр, повреждено остекление садового домика. Конструкции дома не повреждены», — уточняет служба.
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.
Ранее сообщалось, что при хлопке газа в Коврове пострадали 11 человек.