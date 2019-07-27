Женщина пострадала при хлопке газа в садовом доме

В Свердловской области в садовом доме произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, в результате инцидента пострадала женщина, которая была госпитализирована с ожогами.

Уточняется, что взорвалась газовоздушная смесь.

«В результате произошло возгорание домашних вещей на площади один квадратный метр, повреждено остекление садового домика. Конструкции дома не повреждены», — уточняет служба.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.

Ранее сообщалось, что при хлопке газа в Коврове пострадали 11 человек.